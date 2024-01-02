Происшествия 02 января 2024, 21:50 Власти села Петропавловка восстановили газ, тепло и свет после падения снаряда Электричество и газ снова работают в пострадавшем от боеприпаса воронежском селе Unsplash

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Электричество, подача воды и газа в воронежском селе, куда ранее попал боеприпас, восстановлены. Такой информацией поделился глава районной администрации Острогожского района Сергей Хорошилов в социальной сети «ВКонтакте».

Инфраструктура оказалась повреждена после аварийного схода снаряда. Боеприпас упал на территорию села Петропавловка. Представители администрации села и района, сотрудники оперативных служб проверили дома вблизи падения снаряда и оценили их состояние.

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«На данный момент электро-, газо- и теплоснабжение в селе Петропавловка восстановлено. Люди размещены в пансионате „Коротоякский“, а также у родственников», — написал Хорошилов.

В результате падения снаряда пострадавших нет, сообщил сайт kp.ru.

Ранее в Белгороде обнаружили неразорвавшийся боеприпас. Взрывотехники сразу приступили к работам по его обезвреживанию. Снаряд попал в частный дом, разрушив одну из стен и забор. Людей отвезли на безопасное расстояние.