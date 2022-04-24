Власти села Отрадного подтвердили обстрел Белгородской области со стороны Украины

Снаряд со стороны Украины прилетел в село Отрадное Белгородской области. Об этом сообщил глава районной администрации Владимир Перцев в Telegram-канале.

Он призвал людей не верить СМИ, которые распространяли неверную информацию о снаряде.

«К сожалению, действительно, был прилет снаряда со стороны Украины, но не в кладбище, как пишут некоторые СМИ, а в поле. Это был один снаряд, а не шесть, как это преподносят в недостоверных источниках», — написал Перцев.

К сообщению он прикрепил видео с главой администрации Краснооктябрьского поселения Иваном Кравченко. Тот побывал на месте падения снаряда. Кравченко рассказал, что прилет ничего не повредил. Также он опроверг слухи о количестве жертв и пострадавших. По словам Кравченко, снаряд не нанес урон мирному населению.

ВСУ уже обстреливали Белгородскую область. Так, 19 апреля стало известно, что от выпущенных с украинской стороны снарядов пострадали больше 30 домов в селе Головчино.