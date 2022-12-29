29 декабря 2022, 16:09
Власти Саратовской области рассказали, как сбили беспилотник на своей территории
Губернатор Саратовской области Бусаргин сообщил о последствиях удара по беспилотнику
Беспилотный летательный аппарат сбили системы ПВО в Энгельсском районе. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«В результате падения осколков повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе», — написал он.
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Губернатор подчеркнул, что никто из жителей не пострадал. Также он опроверг слухи о том, что якобы из детских садов эвакуируют детей.
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По словам Бусаргина, на месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее губернатор уже обращался к жителям Энгельса и призвал не паниковать и не верить слухам об эвакуации из города.
Сегодня, 29 декабря, системы ПВО также сбили два беспилотника над Клинцовским районом Брянской области. По словам губернатора Александра Богомаза, разрушений и пострадавших нет.
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ПВО
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