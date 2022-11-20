Происшествия 20 ноября 2022, 09:07 Власти Сахалинской области назвали сумму компенсаций для жителей пострадавших домов в Тымовском Глава Сахалинской области Лимаренко: жителям поврежденных домов назначат выплаты

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Власти Сахалинской области окажут помощь жителям двух домов, которые 19 ноября пострадали в поселке Тымовское. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

«Жители обоих домов смогут воспользоваться одинаковыми мерами поддержки и получат компенсацию за утраченное имущество», — пообещал он.

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Суммы выплат уже определены. Потерявшим жилье семьям уже 20 ноября выдадут дополнительную компенсацию в размере 30 тысяч рублей. Еще по полмиллиона перечислят позднее: эту сумму выделят из регионального бюджета.

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Кроме того, финансовую помощь получат получившие ранения и травмы жители домов, которым понадобилась стационарная помощь врачей. Таким пострадавшим выплатят рублей по 400 тысяч рублей.

За прошедшие сутки в Тымовском произошло два ЧП. Об этом сообщили на сайте «Царьграда». В первой половине дня, по предварительной версии, взорвался баллон с бытовым газом в одной из пятиэтажек. Ближе к ночи загорелась двухэтажная жилая многоквартирная постройка. Причины этого пожара пока не уточняются.