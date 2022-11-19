Происшествия 19 ноября 2022, 11:14 Власти Сахалина заявили, что взрыв в Тымовском унес жизни четырех несовершеннолетних Губернатор Сахалина Лимаренко заявил, что при взрыве в Тымовском погибли четыре ребенка Пресс-служба МЧС

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Взрыв в одной из пятиэтажек Тымовского унес жизни четырех детей. Такое заявление сделал глава региона Валерий Лимаренко. Он написал об этом в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что по состоянию на 10:00 (по московскому времени) известно о гибели девяти человек.

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«Четверо из них — дети», — сказал он.

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Также Лимаренко отметил, что в Тымовском уже стемнело. Он пообещал, что работы по ликвидации последствий взрыва продолжат даже ночью. Сам губернатор сообщил, что он находится на месте трагедии и следит за работой сотрудников оперативных служб.

По предварительной версии, к трагедии привело некорректное использование баллонов с бытовым газом. При этом местные жители заявили, что они отмечали неприятный запах в доме еще за день до случившегося. Их слова привели на сайте издания «Царьград».

«Люди говорили, что за день до этого сильно пахло газом, но никто не обратился в спецслужбы», — сообщил житель дома.

При этом другой сельчанин сказал, что сначала принял взрыв за землетрясение.