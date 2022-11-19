19 ноября 2022, 11:14
Власти Сахалина заявили, что взрыв в Тымовском унес жизни четырех несовершеннолетних
Губернатор Сахалина Лимаренко заявил, что при взрыве в Тымовском погибли четыре ребенка
Взрыв в одной из пятиэтажек Тымовского унес жизни четырех детей. Такое заявление сделал глава региона Валерий Лимаренко. Он написал об этом в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что по состоянию на 10:00 (по московскому времени) известно о гибели девяти человек.
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«Четверо из них — дети», — сказал он.
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Также Лимаренко отметил, что в Тымовском уже стемнело. Он пообещал, что работы по ликвидации последствий взрыва продолжат даже ночью. Сам губернатор сообщил, что он находится на месте трагедии и следит за работой сотрудников оперативных служб.
По предварительной версии, к трагедии привело некорректное использование баллонов с бытовым газом. При этом местные жители заявили, что они отмечали неприятный запах в доме еще за день до случившегося. Их слова привели на сайте издания «Царьград».
«Люди говорили, что за день до этого сильно пахло газом, но никто не обратился в спецслужбы», — сообщил житель дома.
При этом другой сельчанин сказал, что сначала принял взрыв за землетрясение.
Газ
Взрывы
Взрыв газа в доме на Сахалине
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