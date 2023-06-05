Происшествия 05 июня 2023, 16:54 Власти Ростовской области сообщили о падении беспилотника в Таганроге 3 июня Власти Ростовской области назвали причиной падения дрона в Таганроге потерю управления РИА «Новости»

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Беспилотник упал на пустыре Таганрога в минувшую субботу, 3 июня. В результате происшествия никто не пострадал. Разрушений на земле также не зафиксировали. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением в беседе с журналистами выступила пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова.

Она подчеркнула, что по предварительным данным, падение летательного аппарата связано с потерей управления оператором.

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«Потерявший управление беспилотник упал в субботу, 3 июня, на пустырь, вдалеке от жилых домов Таганрога. Пострадавших и разрушений в результате происшествия зафиксировано не было», — заявила Четвертакова.

Пресс-секретарь главы региона добавила, что на место крушения дрона прибыли представители Минобороны России, которые провели необходимую работу.

Очевидцы происшествия в социальных сетях сообщили, что беспилотник потерпел крушение в районе свалки в субботу, 3 июня, днем. После падения на месте появился столб дыма.

Калужская область также без последствий пережила атаку беспилотников. Губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что дроны упали на трассе М3 «Украина» на расстоянии 16 километров друг от друга. Никаких взрывов после атаки не произошло. На время работы специалистов для водителей организовали пути объезда.