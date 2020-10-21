Власти Ростова отрицают проблемы с кислородом для ковидных пациентов в горбольнице. Там умерли 13 человек

Власти Ростова-на-Дону отрицают проблемы с поставками кислорода в городской больнице № 20. 12 октября в медучреждении задохнулись сразу несколько пациентов с коронавирусом.

Замглавы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова сообщила журналистам, что никаких аварийных ситуаций с поставкой кислорода не наблюдалось. Ее слова приводит РИА «Новости». Кожухова добавила, что причины смерти пациентов городской больницы установят при вскрытии.

Ранее стало известно, что Росздравнадзор проведет проверку больницы № 20 в Ростове-на-Дону. Специалисты установят, были ли проблемы с оборудованием.

Несколько СМИ сообщили, что в медицинском учреждении не было кислорода в течение двух часов. Из-за этого погибли пять пациентов реанимации и восемь человек из общего отделения. Все они задохнулись. Уточняется, что кислород не поставляли во все отделения больницы на всех этажах. Информацию подтвердили врачи из «красной» зоны медучреждения. Они добавили, что в больнице и раньше случались проблемы с поставкой кислорода и с работой другого оборудования.