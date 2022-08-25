Власти Рязанской области рассказали, когда распространение лесных пожаров получится остановить

Распространение лесных пожаров в Рязанской области планируют локализовать в четверг. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Павел Малков. Пожарные остановят движение огня в северном направлении.

Малков отметил, что в основном направлении пожара усилена группировка сил.

«Ночью работа будет продолжена. Рассчитываем, что завтра полностью остановим распространение огня в северном направлении. Распространение на юг и на запад уже практически остановлено», — написал глава региона.

Он отметил, что населенные пункты рядом с границей пожара находятся в безопасности, в борьбе с пожаром наступает переломный момент, огонь планируют взять под контроль уже 25 августа.

Лесной пожар из Рязанской области не дойдет до московского региона, потому что он не движется в эту сторону, а на его пути есть множество естественных преград. Об этом жителям Подмосковья рассказал заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов. Он подчеркнул, что ситуация находится на постоянном контроле.