Власти рассказали о состоянии выживших при крушении вертолета депутата-мультимиллионера

Два человека смогли выжить во время крушения вертолета в Татарстане, где погиб депутат Хайруллин. Их доставили в больницу для оказания медпомощи. Одному из пострадавших уже сделали операцию, и он лежит в реанимации, другого перевели в палату.

«Одному из них было проведено оперативное вмешательство. Он остается в отделении реанимации и интенсивной терапии под наблюдением врачей», — приводит слова пресс-службы Минздрава Татарстана РБК.

В министерстве добавили, что врачам удалось стабилизировать состояние второго выжившего. Сейчас он уже находится в отделении, куда его перевели из реанимации. Им оказывают помощь врачи Республиканской клинической больницы.

Частный вертолет Bell 407 рухнул на лед Камы вечером 7 февраля. Он вылетел из Левашего и должен был сесть в Матюшино, но в какой-то момент пропал с радаров.

На борту был депутат Госдумы Айрат Хайруллин, пилот и один пассажир. Чиновника зажало обломками вертолета — выжить ему не удалось. Как потом рассказал «360» первый заместитель главного врача РКБ Марсель Миннуллин, пострадавших доставили в больницу. Один, из получивших травмы, был в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожало.

Предварительной причиной крушения назвали плохие метеоусловия. Потом следователи заявили, что среди основных версий есть еще ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Айрат Хайруллин был членом «Единой России». В Думе он занимал должность первого заместителя председателя комитета по аграрным вопросам. С ним простились утром 8 февраля в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.