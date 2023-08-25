Происшествия 25 августа 2023, 09:01 Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на остановке в Калуге Губернатор Шапша: состояние пострадавших в ДТП на остановке в Калуге стабильно Пресс-служба МЧС

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Состояние всех пострадавших в ДТП на остановке в Калуге 24 августа оценивается как стабильное, причем динамика положительная. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.

По его информации, в 09:00 областная клиническая больница проведет телемедицинскую консультацию с медицинским центром НМХЦ имени Пирогова, чтобы решить, кого из пациентов стоит перевезти в федеральный медицинский центр, а кто продолжит лечиться в больнице. Пока рассматривается вопрос об эвакуации трех пациентов.

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Детская областная больница утром также проведет телемедицинскую консультацию с врачами Российской детской клинической больницы имени Пирогова. По ее итогам медики сделают вывод, нужно ли эвакуировать одного из детей.

Наконец, БСМП проконсультируется с Национальным центром имени Бурденко. Эвакуация пациента, находящегося в больнице, не планируется.

Накануне днем водитель иномарки въехал в толпу на остановке в центре Калуги. Пострадали 11 человек, среди которых были несовершеннолетние. Автомобилиста задержали.