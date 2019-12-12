Власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове»

Десять человек получили травмы во время пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов». Всех пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов». Главное Подробнее

«Состояние девяти пациентов оценивается ближе к средней степени тяжести, одного пострадавшего — как тяжелое», — пояснили «Интерфаксу» в администрации Мурманской области.

Ранее сообщалось о двух пострадавших из числа военных, которые участвовали в локализации пожара и получили травмы дыхательных путей.

Пожар вспыхнул на авианосце «Адмирал Кузнецов» утром 12 декабря. Возгорание началось в одном из энергетоотсеков корабля во время проведения сварочных работ. По словам президента Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, загорелись легковоспламеняющиеся материалы, когда на них попала окалина от сварки.

Корабль стоит в доке завода «Звездочка», куда он был передан в 2018 году для проведения планового ремонта. На месте случившегося до сих пор работают пожарные.