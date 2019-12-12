Власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове»
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов». ГлавноеПодробнее
«Состояние девяти пациентов оценивается ближе к средней степени тяжести, одного пострадавшего — как тяжелое», — пояснили «Интерфаксу» в администрации Мурманской области.
Ранее сообщалось о двух пострадавших из числа военных, которые участвовали в локализации пожара и получили травмы дыхательных путей.
Пожар вспыхнул на авианосце «Адмирал Кузнецов» утром 12 декабря. Возгорание началось в одном из энергетоотсеков корабля во время проведения сварочных работ. По словам президента Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, загорелись легковоспламеняющиеся материалы, когда на них попала окалина от сварки.
Корабль стоит в доке завода «Звездочка», куда он был передан в 2018 году для проведения планового ремонта. На месте случившегося до сих пор работают пожарные.