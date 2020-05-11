Власти рассказали о сгоревшем в Подмосковье хосписе для престарелых

«Кто и на каких основаниях организовал <…> „пансионат для престарелых“ — сейчас разбираются следственные органы. Уверена, все виновники трагедии будут найдены и понесут справедливое наказание», — написала на своей странице в Instagram глава Красногорска Эльмира Хаймурзина.

По ее словам, хоспис разместили в частном доме по адресу: улица Тенистая, дом 4. Власти Красногорска обзванивают родственников — тех, чьи папы, мамы, бабушки, дедушки проживали в этом доме.

«Сейчас пожилые люди под присмотром, их жизни ничего не угрожает, но им, безусловно, очень нужна помощь и поддержка близких», — добавила Хаймурзина.

Огонь вспыхнул около полуночи. Пожарные приехали на место ЧП через 12 минут после сообщения о пожаре. Погибли девять человек. Всего в пансионате находились 37 человек, включая персонал. 20 человек смогли самостоятельно покинуть здание, внутри остались лежачие пациенты. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Как ранее сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, погибшие отравились продуктами горения.