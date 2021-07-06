Власти рассказали о пассажирах пропавшего на Камчатке Ан-26

Большинство пассажиров пропавшего на Камчатке самолета Ан-26 — жители Паланы. В этом поселке лайнер и должен был приземлиться. Об этом сообщили в администрации Тигильского района.

«Основная масса [находившихся на борту Ан-26] — это жители Паланы. В населенном пункте мобилизовали всех врачей, всех вызвали на работу. Больница готова всех принять», — рассказали ТАСС в администрации.

В числе прочих на борту находилась глава поселка Палана — Ольга Мохирева. Она заняла этот пост в феврале 2018 года. Кроме того, по данным источника агентства в экстренных службах, в самолете был начальник мобилизационного отдела администрации Паланы Александр Андрейкин с супругой, начальник финансового управления администрации Ольга Андрейкина. Еще несколько пассажиров летели в Палану для строительства школы.

Ан-26 совершал рейс Петропавловск-Камчатский — Палана. Незадолго до посадки экипаж перестал выходить на связь. В Росавиации заявили, что самолет совершал посадку в условиях тумана и облачности.

Для выяснения обстоятельств случившегося сформирована специальная комиссия под руководством министра транспорта РФ Виталия Савельева. По факту случившегося открыто уголовное дело.