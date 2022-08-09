09 августа 2022, 16:33
Власти попросили «не плодить версии» взрывов в Крыму
Советник главы и глава Республики Крым подтвердили, что в районе поселка Новофедоровка прогремели несколько взрывов
На западном побережье Крыма, в районе поселка Новофедоровка, действительно прогремели несколько взрывов. Это подтвердил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.
«Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии», — написал он.
На место ЧП выехал глава Крыма Сергей Аксенов.
«Выехал на место происшествия в поселок Новофедоровка Сакского района. Обстоятельства выясняются», — написал Аксенов на своей странице.
На территории штаба Черноморского флота в Крыму 31 июля взорвался беспилотник. Пострадали несколько человек, СК России возбудил уголовное дело.