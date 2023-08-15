Происшествия 15 августа 2023, 00:03 Власти пообещали помочь семьям погибших на АЗС в Махачкале Глава Дагестана Меликов пообещал помочь семьям погибших на АЗС в Махачкале РИА «Новости»

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Семьям погибших в результате взрыва на автозаправке в пригороде Махачкалы будет оказана вся необходимая помощь. Об этом глава Дагестана Сергей Меликов сообщил ТАСС.

«Семьям погибших в результате взрыва на автозаправке в пригороде Махачкалы будет оказана вся необходимая материальная и моральная помощь», — заявил глава региона.

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По словам Меликова, медики делают все возможное, чтобы спасти жизни пострадавших.

Вечером 14 августа на автозаправке в Махачкале прогремел взрыв. По сообщению МЧС, на АЗС взорвались две цистерны из восьми. Сохраняется опасность повторных возгораний.

В результате ЧП погибли пять человек, среди них есть ребенок, сообщил Минздрав Дагестана. Еще 15 человек пострадали. Всех получивших ранения эвакуировали в крупные республиканские клиники.