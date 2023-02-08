Происшествия 08 февраля 2023, 07:12 Власти пообещали по миллиону рублей семьям погибших при обрушении подъезда в Ефремове Правительство Тульской области: семьям погибших в Ефремове выплатят по 1 млн рублей Пресс-служба МЧС

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Родственники погибших при обрушении подъезда жилого дома в Ефремове получат по одному миллиону рублей. По последним данным, жертвами стали пятеро. Минстрой вместе с МЧС обследуют уцелевшую часть дома, рассказала пресс-служба правительства Тульской области.

«Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей», — объявил губернатор Алексей Дюмин на заседании оперштаба.

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Раненым выплатят по 500 тысяч рублей, утрату имущества каждому члену семьи компенсируют на сумму на 150 тысяч рублей. Выделить необходимые для материальной помощи деньги поручили Минфину Тульской области.

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Взрыв бытового газа в одной из квартир пятиэтажки остался предварительной версией обрушения подъезда. Погибли пять человек, семерых спасли. Три человека госпитализировали. Спасательная операция продолжилась, на месте работает усиленная группировка спасателей, следователи и другие специалисты. Минстрой вместе с МЧС обследуют дом и решат, можно ли его использовать — жильцы пока находятся в пункте временного размещения. Государственно-правовой комитет и МВД помогут им восстановить документы.

Обрушение произошло вечером 7 февраля на улице Химиков, пострадали восемь квартир. На муниципальном уровне в Ефремове ввели режим чрезвычайной ситуации. Знакомый одной из погибших рассказал, как чудом спасся — ушел за час до взрыва.