Происшествия 25 ноября 2023, 12:43 Власти пообещали оперативно ликвидировать последствия ЧП с подпорной стеной в Севастополе Последствия обрушения подпорной стены в Севастополе устранят 25 ноября РИА «Новости»

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Последствия обвала подпорной стены на проезжую часть в Севастополе должны устранить в течение 25 ноября. Сроки обозначил исполняющий обязанности вице-губернатора города Евгений Горлов, сообщило РИА «Новости».

Произошедшее Горлов назвал вопиющим случаем.

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«Мы ночью были здесь, движение грунта было зафиксировано, к утру и произошел обвал. В течение двух часов мы произведем уборку», — подчеркнул он.

Стена обрушилась на проезжую часть утром 25 ноября. На аварийном участке ограничили движение. По факту случившегося начала проверку прокуратура.

Горлов добавил, что после устранения последствий и демонтажа опасных участков стены специалисты проведут необходимые изыскания и затем приступят к строительно-монтажным работам по восстановлению обрушившейся конструкции.

В результате ЧП никто не пострадал, подчеркнул он. Власти уже расторгли контракт с подрядной организацией, которая делала геологические изыскания.