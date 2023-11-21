Важное 21 ноября 2023, 11:39 Власти показали перехваченный в Курской области дрон-камикадзе Губернатор Курской области Старовойт: в Рыльском районе сбили дрон-камикадзе

Читать 360tv в

Пограничники обезвредили в Курской области дрон-камикадзе. Они посадили его при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Губернатор Роман Старовойт показал в своем Telegram-канале коптер и призвал жителей соблюдать осторожность.

«Утром пограничники посадили средствами РЭБ дрон-камикадзе в Рыльском районе», — написал он.

Реклама

Роман Старовойт показал рухнувший на землю дрон и разлетевшиеся его части. Он посоветовал жителям не приближаться к таким аппаратам и не трогать обломки сбитых украинских беспилотников, так как они могут взорваться.

Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram

Другой украинский БПЛА перехватили утром 21 ноября в Брянской области. Он упал в одноименном районе. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что никто не пострадал. Минобороны России сообщило, что после полуночи система ПВО в Курской области сбила беспилотник самолетного типа.