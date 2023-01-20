Происшествия 20 января 2023, 11:45 Власти подтвердили ракетный удар по Краматорску Мэр Краматорска Гончаренко подтвердил ракетный удар по городу Пресс-служба Минобороны

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Мэр Краматорска Александр Гончаренко на странице в Facebook* подтвердил информацию в СМИ о нанесении ракетного удара по городу.

«Ракетный удар по Краматорску. Снова по гражданской инфраструктуре. Мы имеем дело с последствиями», — написал он.

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Краматорск находится в 120 километрах от Донецка, сейчас находится под контролем Украины. Население составляет около 147 тысяч человек.

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В среду, 18 января, Министерство обороны России сообщало об уничтожении склада с боеприпасами в Краматорске для реактивных систем залпового огня Вооруженных сил Украины.

Также в результате удара ВСУ лишились американской системы РСЗО HIMARS, гаубицы «Мста-Б», трех боевых бронемашин, четырех автомобилей и до 90 военнослужащих живой силы.

* Facebook — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской и запрещенной в России.