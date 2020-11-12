Власти Подмосковья помогут семьям пострадавших при прорыве теплотрассы

Во время прорыва теплотрассы в подмосковном Дзержинском водой ошпарило четырех девочек. Глава городского округа Людмила Иванова пообещала, что власти помогут семьям пострадавших детей.

По словам Ивановой, власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Если будет нужно, им предоставят лекарства и помогут с транспортом для поездок на перевязки.

«С завтрашнего дня мы организуем тут сиделку, она будет работать с девочками, потому что мамы работают. Пообщались, [девочки] захотели вкусняшек, попросили пиццу. Завтра обязательно еще их навещу, привезу им вкусности, потому что они же дети. Настроение у них хорошее, улыбаются, смеются», — рассказала глава городского округа.

Она добавила, что с мамами девочек уже связывались и обменялись с ними телефонами. Женщины теперь смогут в любое время звонить с вопросами. Иванова пожелала детям скорейшего выздоровления.

В свою очередь замглавы администрации муниципалитета Глеб Горскин отметил, что Иванова посещала девочек в больнице по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Девочки находятся в больнице с ожогами первой и второй степени тяжести, окажем полную поддержку и помощь», — привело его слова РИА «Новости».

Днем 12 ноября в подмосковном Дзержинском произошел прорыв теплотрассы. В этот момент на улице были четыре девочки, которых ошпарило водой. Их сразу же доставили в ожоговый центр Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах. Следователи завели дело о халатности и приступили к расследованию.