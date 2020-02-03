Власти Петербурга не смогли назвать виновника обрушения СКК

Власти Петербурга не знали о начале сноса спортивно-концертного комплекса «Петербургский». В Смольном не могут сказать и о том, кто проводил работы, которые привели к обрушению и гибели рабочего.

Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов. Чиновник напомнил, что здание находится в концессии. Фирме, которая приобрела в долгосрочную аренду СКК, власти направили запрос еще в пятницу. Но ответа пока нет.

«Официальной информацией [о том, кто вел работы на объекте, ] мы не обладаем», — сказал Соколов.

Он уточнил, что пока о расторжении концессионного соглашения речи не идет, хотя все вопросы в договоре прописаны. Оценивать работу подрядчика, который занимался демонтажем здания, Максим Соколов также не стал.

«В данный момент в рамках уголовного дела Следственный комитет расследует все обстоятельства случившегося, именно ему будет необходимо дать правовую оценку. До этого комментировать что-то преждевременно», — отметил чиновник.

В пресс-службе Госстройнадзора Петербурга заявили, что градостроительный кодекс города не предполагает получения разрешения на снос здания. Достаточно только сообщить администрации района об адресе дома и том, какие работы будут там проводиться.

«За разрешением на строительство застройщик к нам не обращался, мы на строительство разрешения не давали», — сообщили в пресс-службе.

Спортивно-концертный комплекс «Петербургский» обрушился во время демонтажа в минувшую пятницу, 31 января. Здание хотели снести, чтобы построить на месте ледовую арену к чемпионату мира по хоккею 2023 года. Начальство потребовало от двоих рабочих выйти из люльки на крышу, чтобы они срезали металлические опоры. В итоге большая часть крыши обрушилась. Под завалами погиб 29-летний рабочий из Петрозаводска Матвей Кучеров. За день работы ему обещали заплатить восемь тысяч рублей. После обрушения и гибели рабочего следователи завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.