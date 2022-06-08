Власти Перми занялись обустройством города после урагана

Ураган прошел в Перми 7 июня. В результате ветер повалил 14 деревьев. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «Пермь Первая» пресс-служба мэрии.

Власти города организовали уборку веток и деревьев. На данный момент они успели привести в порядок дворы на улицах Восстания, Быстрых, Инженерной.

«7 июня по территории Перми прошел грозовой фронт с сильным порывистым ветром. Это вызвало падение старовозрастных и аварийных деревьев. Так, в Единую дежурно-диспетчерскую службу города уже поступило 14 сообщений о падении деревьев. Пострадавших нет», — заявили в ведомстве.