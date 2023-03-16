Важное 16 марта 2023, 13:23 Власти Орловской области не подтвердили проникновение группы вооруженных лиц в регион Губернатор Клычков не подтвердил проникновение группы вооруженных лиц в Орловскую область РИА «Новости»

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Силовые службы в Орловской области не подтвердили появившуюся в Сети информацию о появлении в регионе группы вооруженных лиц. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Клычков.

«Уважаемые жители Орловской области. Появились сообщения о появлении группы вооруженных лиц на территории одного из районов региона. Пока информация не подтверждается», — написал он.

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Клычков отметил, что правоохранительные структуры заняты проверкой, и пообещал сообщить о ее результатах дополнительно.

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В начале марта группа украинских диверсантов проникала на территорию Брянской области. Преступники открыли огонь по гражданской машине, убив одного человека.

Президент России Владимир Путин заявил, что эти действия являлись террористическим актом. Российские военнослужащие выдавили ДРГ за пределы государственной границы, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар.