Происшествия 25 января 2024, 11:35 Власти Оренбургской области назвали причину обрушения насосной станции в Новотроицке Власти Оренбургской области: насосная станция обрушилась из-за взрыва газа Пресс-служба МЧС

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Насосная станция в Новотроицке обрушилась из-за взрыва газового баллона. Об этом сообщили в правительстве Оренбургской области, передало РИА «Новости».

«Причина обрушения уточняется. Одна из версий — взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные работы», — уточнили власти региона.

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Насосная станция находится на улице Фрунзе. Взрыв произошел днем 25 января. Под завалами могут находиться около семи человек. Специалисты работают на месте ЧП. По предварительным данным, пострадали минимум трое и погиб один человек.

В Новотроицке объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. На месте ЧП работают 77 человек и 25 единиц техники.

Прокуратура Оренбургской области начала расследование. Глава Новотроицка Денис Меньшиков предупредил местных жителей, что из-за ЧП не будут отключать водоснабжение.