Власти Оренбургской области назвали причину обрушения моста

Проезд грузовика стал причиной обрушения моста на въезде в Оренбург. Предварительную версию ЧП озвучил министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Полухин.

Он уточнил, что мост уже месяц ремонтировали, на нем было открыто реверсивное движение.

«По предварительным данным, проход большегруза стал причиной обрушения. На въезде на путепровод были знаки, ограничивающие массу автомобиля. Движение в районе происшествия будет ограничено примерно на 24 часа», — сказал Полухин. Его процитировала пресс-служба губернатора Оренбургской области.

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Министр добавил, что место происшествия обследовали. Под путепроводом людей нет. Ремонтные работы должны были завершиться в середине 2020 года. Сколько теперь потребуется времени для восстановления моста, не уточняется. Сейчас оперативные службы заняты разбором завалов. В операции участвуют 39 человек и 15 единиц техники.

Мост на выезде из Оренбурга обрушился вечером 2 декабря. В этот момент по виадуку ехали грузовая машина с щебнем и легковой автомобиль. В результате происшествия два человека пострадали. Погибших нет. Следователи открыли уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба».