Происшествия 19 февраля 2024, 19:03 Власти опровергли сведения о взрыве на заводе в Саратовской области Правительство Саратовской области опровергло сообщения о взрыве на заводе пресс-служба прокуратуры Саратовской области

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Информация о взрыве на заводе в городе Балаково в Саратовской области не подтвердилась, сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале. По ее данным, возгорание случилось во время производственных работ. Как уточнило РИА «Новости», это произошло во время пробного пуска оборудования.

Разрушения конструкций на предприятии не фиксировали.

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Оказание помощи пострадавшим взяли под особый контроль по поручению губернатора Романа Бусаргина. Правоохранители и надзорные органы установят причины и обстоятельства ЧП.

пресс-служба прокуратуры Саратовской области

Прокуратура региона начала проверку по факту несчастного случая. Ведомство также отметило, что возгорание произошло «при проведении работ» на предприятии. Прокуроры не только выяснят, почему и при каких условиях случился пожар, но и оценят соблюдение законодательства об охране труда на этом объекте. Если на то будут основания, правоохранители примут меры реагирования.

Ранее СМИ со ссылкой на экстренные службы писали, что трое рабочих в Балакове пострадали в результате взрыва.