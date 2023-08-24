Происшествия 24 августа 2023, 16:28 Власти опровергли данные о погибших при ДТП в Калуге Пресс-служба правительства Калужской области опровергла данные о погибших в ДТП Пресс-служба МЧС

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Сообщения о погибших в ДТП на остановке в Калуге не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

В ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что в результате аварии якобы погибли два человека, в том числе подросток. Региональные власти не подтвердили эти сообщения.

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«На данный момент все пострадавшие в ДТП на улице Кирова живы. Им оказывается вся необходимая помощь», — говорится в заявлении.

Представители пресс-службы правительства Калужской области призвали доверять только проверенным источникам. Информация о том, что водитель был пьян, официально не подтвердилась.

Днем 24 августа автомобилист, по предварительным данным, не справился с управлением и вылетел на тротуар, где находилась автобусная остановка. В результате пострадали 10 человек, среди которых двое детей.