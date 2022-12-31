Происшествия 31 декабря 2022, 17:00 Власти Одесской и Черкасской областей анонсировали отключения электроэнергии Электроснабжение ограничат в Одесской и Черкасской областях РИА «Новости»

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Власти Одесской и Черкасской областей предупредили жителей о начале временных отключений электроэнергии. На такие меры пошли после объявления в регионах воздушной тревоги.

Глава Одесской областной администрации Максим Марченко в своем Telegram-канале заявил, что компания «Укрэнерго» проводит временные отключения абонентов из-за угрозы ракетных ударов. По словам чиновника, это необходимо для уменьшения нагрузки на энергосистему в случае попадания снарядов по критической инфраструктуре региона.

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«Возможны внеплановые отключения электроэнергии до нормализации обстановки, и мы сделаем все, чтобы они были не длительными», — написал глава Одесской области.

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Глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец отметил, что из-за ракетных обстрелов на территории региона возможны аварийные отключения электроэнергии. В своем Telegram-канале он сообщил о действии воздушной тревоги.

Днем 31 декабря сирены воздушной тревоги прозвучали на всей территории Украины. В Киеве прозвучало несколько взрывов. Мэр города Виталий Кличко подтвердил прилеты по трем районам столицы.