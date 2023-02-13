Происшествия 13 февраля 2023, 07:41 Власти объявили о гибели 14 человек при хлопке газа в новосибирской пятиэтажке Губернатор Травников сообщил, что от хлопка газа в Новосибирске погибли 14 человек

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Число жертв хлопка газа, обрушения подъезда жилого дома и пожара в Новосибирске увеличилось до 14 человек. Обновленные данные привел на оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников, рассказал ТАСС.

«14 человек погибли, что, конечно, очень прискорбно», — сказал он.

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Андрей Травников добавил, что столько же спасли из-под завалов. Он выразил соболезнования родным и близким жертв. Экстренные службы 10 февраля, когда завершили разбор завалов, сообщили о 13 погибших. Среди них — двухлетний ребенок и еще один несовершеннолетний. Родственники жертв получат по миллиону рублей компенсации и помощь с погребением, раненые — от 200 до 400 тысяч в зависимости от тяжести травм.

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Хлопок газа произошел 9 февраля в пятиэтажке на улице Линейной Заельцовского района. Для расследования уголовного дела в Новосибирск вылетели криминалисты центрального аппарата и сотрудники Судебно-экспертного центра Следственного комитета России. Власти назвали одной из версией нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования. Суд арестовал фигурантку дела Ирину Урбах.