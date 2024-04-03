Эксклюзив 03 апреля 2024, 14:51 Власти объяснили причину массового отключения электричества в Подольске Минэнерго Подмосковья: электроснабжение Подольска восстановили РИА «Новости»

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Днем 3 апреля несколько микрорайонов Подольска остались без света из-за поломки на подстанции. Электроснабжение уже полностью возобновили, сообщил «360» представитель Министерства энергетики Московской области.

«Зафиксировано повреждение выключателя напряжением 110 киловольт на подстанции „Подольск“. Все потребители данного энергообъекта получают электроэнергию в полном объеме», — заявил он.

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Электроснабжение полностью восстановили в 12:43.

Авария произошла из-за выхода из строя масляного выключателя на подстанции рядом с железнодорожной станцией, уточнила пресс-служба администрации городского округа Подольск. Абонентов подключили по резервной схеме, и электроэнергия поступила по всем адресам. После этого коммунальщики занялись переводом снабжения на постоянный носитель.

Жители Подольска рассказали в соцсетях о хлопке, вспышке и черном дыме, который поднялся над подстанцией. На улице Кирова остановились троллейбусы.

В Ленинском округе в 2024 году обновят 11 систем теплоснабжения. Отремонтируют магистральные теплотрассы на Советской, Медицинской, Заводской улицах и других участках.