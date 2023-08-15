Происшествия 15 августа 2023, 06:44 Власти объяснили причину громких звуков на аэродроме в Ростовской области Губернатор Голубев: на аэродроме в Миллерово отработали отражение атаки БПЛА РИА «Новости»

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Жители города Миллерово услышали громкие звуки со стороны аэродрома. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил в своем Telegram-канале, что военные провели учения по отражению атаки БПЛА.

Похожие на выстрелы звуки в Миллерово услышали рано утром 15 августа. Власти призвали жителей сохранять спокойствие, так как на аэродроме прошли тренировки.

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«В ходе учебной тревоги охраной аэродрома там отрабатывалось отражение атаки БПЛА с использованием учебной мишени, из стрелкового оружия», — объяснил глава региона.

Украинские военные 14 августа пытались атаковать Белгородскую область. Системы ПВО сбили над Белгородским районом два беспилотника. Обломки пробили крышу жилого дома, никто не пострадал. Губернатор Вячеслав Гладков показал фото с места происшествия и фрагмент перехваченного БПЛА.