Происшествия 06 июня 2023, 06:40 Власти Новой Каховки опровергли подрыв Каховской ГЭС Глава Новой Каховки Леонтьев опроверг подрыв Каховской ГЭС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ситуация в Новой Каховке Херсонской области стабильная, взрывов не происходило. Глава Новокаховской городской администрации Владимир Леонтьев опроверг РИА «Новости» информацию о повреждении Каховской ГЭС.

«Это бред! Все нормально, везде все нормально, я только что связывался по рации. Везде все нормально по городу, все тихо и спокойно», — сказал он.

Реклама

Военкоры «Русской весны» со ссылкой на украинские каналы сообщили о возможном подрыве Каховской ГЭС. Они показали кадры с разрушенной дамбой и потоком воды. По информации журналистов, ее уровень поднялся вниз по течению.

В мае специалисты запустили контролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. В «Росэнергоатоме» предупредили, что в случае прорыва дамбы Каховской ГЭС пострадают Запорожская АЭС, Энергодар и другие населенные пункты с 17 тысячами жителей.