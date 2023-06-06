Происшествия 06 июня 2023, 08:17 Власти Новой Каховки не исключили проблем с поставкой воды в Крым из-за разрушений на Каховской ГЭС Мэр Новой Каховки Леонтьев: возможны проблемы с поставками воды в Крым из-за Каховской ГЭС

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Из-за повреждения верхней части Каховской ГЭС возможны проблемы с поставкой воды в Крым. Такое заявление сделал глава Новокаховской городской администрации Владимир Леонтьев. Его слова появились в официальном Telegram-канале администрации.

«Никакой ужасной угрозы не существует. Единственная угроза — это то, что на сегодняшний момент будут проблемы с поставкой воды в Крым», — сказал он.

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Атака на станцию произошла около 02:00 6 июня. В результате нее повреждения получила верхняя часть Каховской ГЭС, говорил Леонтьев. По его словам, пока эвакуация жителей не требуется. Однако власти при необходимости готовы ее провести.

Уровень воды в Каховском водохранилище из-за случившегося поднялся до четырех метров. Мэр Новой Каховки допустил, что в зону подтопления попадет ряд населенных пунктов.