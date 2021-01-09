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    09 января 2021, 13:27

    Власти Норильска объявили траур после схода лавины

    Дарья Бунякова

    Три человека погибли при сходе лавины на горнолыжной базе «Гора Отдельная» под Норильском. В связи с этим местные власти объявили 10 января днем траура.
    Власти Норильска объявили траур после схода лавины

    «И. о. исполняющего полномочия главы города Норильска Андрей Малков подписал распоряжение об объявлении 10 января днем траура по погибшим при сходе лавины в районе юго-западного склона горы Отдельная. В день траура будут приспущены флаги города Норильска», — сообщила пресс-служба мэрии города.

    Администрации поручили отменить все увеселительные мероприятия в день траура. Кроме того, телерадиокомпаниям и другим учреждениям рекомендовали не показывать развлекательные шоу и не организовывать подобных программ.

    «Администрация города Норильска, норильский городской Совет депутатов выражают скорбь и глубокие соболезнования родным и близким погибших», — заключили в сообщении.

    Горнолыжную базу засыпало снегом вечером 8 января. Поисково-спасательная операция продолжалась на склоне всю ночь. Спасателям удалось достать из-под снега подростка, которого отправили в реанимацию. У школьника диагностировали переломы и обморожение.

    Позже из-под завалов достали тела мужчины и женщины с полуторагодовалым ребенком. Взрослые оказались родителями подростка. Следователи уже завели уголовное дело, а к выяснению всех обстоятельств подключилась прокуратура.