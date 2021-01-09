Власти Норильска объявили траур после схода лавины

Три человека погибли при сходе лавины на горнолыжной базе «Гора Отдельная» под Норильском. В связи с этим местные власти объявили 10 января днем траура.

«И. о. исполняющего полномочия главы города Норильска Андрей Малков подписал распоряжение об объявлении 10 января днем траура по погибшим при сходе лавины в районе юго-западного склона горы Отдельная. В день траура будут приспущены флаги города Норильска», — сообщила пресс-служба мэрии города.

Администрации поручили отменить все увеселительные мероприятия в день траура. Кроме того, телерадиокомпаниям и другим учреждениям рекомендовали не показывать развлекательные шоу и не организовывать подобных программ.

«Администрация города Норильска, норильский городской Совет депутатов выражают скорбь и глубокие соболезнования родным и близким погибших», — заключили в сообщении.

Горнолыжную базу засыпало снегом вечером 8 января. Поисково-спасательная операция продолжалась на склоне всю ночь. Спасателям удалось достать из-под снега подростка, которого отправили в реанимацию. У школьника диагностировали переломы и обморожение.

Позже из-под завалов достали тела мужчины и женщины с полуторагодовалым ребенком. Взрослые оказались родителями подростка. Следователи уже завели уголовное дело, а к выяснению всех обстоятельств подключилась прокуратура.