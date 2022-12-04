Происшествия 04 декабря 2022, 20:21 Власти Нижневартовска опровергли новость об эвакуации соседних домов рядом с местом взрыва РИА ФАН: власти Нижневартовска не подтвердили слухи об эвакуации рядом с местом взрыва Пресс-служба МЧС

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Чиновники Нижневартовска опровергли появившуюся информацию об эвакуации соседних домов рядом с местом взрыва газа в пятиэтажке. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник.

Ранее в сети распространилась информация, что жителей домов, расположенных рядом с пострадавшим от взрыва домом, эвакуируют из-за проблем с крышей. Об этом якобы сообщили местные жители.

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Причиной взрыва в пятиэтажном жилом доме на улице Мира, который случился днем 4 декабря, мог стать разгерметизированный газовый баллон. По последним данным, погибло шесть человек. Травмы получили 10, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Сотрудники МЧС эвакуировали 237 жильцов, из них 44 ребенка. Их направили в пункты временного размещения.

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Спасатели продолжают разбор завалов. По сведениям ведомства, там могут находиться люди.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.