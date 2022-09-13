Власти Нижегородской области подсчитали количество ДТП с участием животных за 2022 год | 360°

Происшествия 13 сентября 2022, 14:37 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Власти Нижегородской области подсчитали количество ДТП с участием животных за 2022 год

Читать 360tv в

В пресс-службе ОИОС ГУ МВД России по Нижегородской области рассказали, что с начала 2022 года на дорогах региона произошло 174 аварии с участием животных. Об этом написал сайт pravda-nn.ru.

«С 1 января 2022 года произошло 174 ДТП с участием животных, из них в летнее время — 99. В результате ДТП пострадали 25 человек, из них трое несовершеннолетних», — говорится в сообщении ведомства.

Реклама

Чаще других животных в аварии на дорогах попадают лоси. Особенно заметно это происходит в период гона, то есть в сентябре–октябре.

Реклама

0 0 0 0 0 0