Важное 16 марта 2023, 14:12 Власти назвали причину пожара в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону Губернатор Голубев: замыкание могло спровоцировать пожар в здании погранслужбы ФСБ РИА «Новости»

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Причиной пожара в здании пограничного управления ФСБ России по Ростовской области стало замыкание проводки. Распространившийся огонь привел к детонации емкостей с горюче-смазочными материалами. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Василий Голубев.

Глава региона подчеркнул, что пламя распространилось в хозяйственных постройках пограничного управления. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 12:25. Общая площадь распространения огня составила 800 метров, что привело к обрушению двух стен.

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«В тушении огня задействованы 14 единиц техники и 63 человека личного состава МЧС России. Один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести», — добавил Голубев.

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Губернатор отметил, что, по оценке специалистов, угрозы перехода огня на соседние здания нет. Но в целях безопасности жителей начали эвакуировать. Окончательные причины пожара установят следственные органы.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что во время пожара в здании пограничного управления ФСБ России по Ростовской области погиб один человек, еще двое получили травмы. По данным местных СМИ, пожар начался на складе, где пострадали два работника.