Власти назвали предварительную версию пожара в больнице Челябинска

Губернатор отметил, что это не окончательная версия.

«Предварительная причина — это аварийное состояние электрооборудования непосредственно на этой криостанции. В результате короткого замыкания произошли возгорание и последующий пожар», — пояснил глава Челябинской области. При этом Алексей Текслер отметил, что ремонт пострадавшего от пожара стационара проведут за три недели.

Как сообщило Ura.ru, после заседания оперативного штаба губернатор Челябинской области пообещал, что в понедельник начнет работать комиссия, которая подсчитает ущерб, нанесенный больнице. После этого власти выделят деньги на проведение срочного ремонта.

«У нас на счету каждая койка для ковидных больных», — пояснил губернатор.

Окна в пострадавший от взрыва и последующего пожара дом вставят в ближайшие два дня за счет областного бюджета. Зданию необходимо просохнуть после пролива пожарными, чтобы жильцы могли вернуться домой. Все владельцы пострадавших квартир получат материальную помощь.

Кислородная будка взорвалась в поликлинике Челябинской городской больницы в субботу, 31 октября. Огонь охватил первый и второй этажи здания больницы, а горящие осколки полетели в соседний дом. В некоторых квартирах начался пожар. В региональном главке МЧС заявили, что причиной взрыва и последующего пожара могли стать нарушения при монтаже оборудования или его эксплуатации.

«Царьград» сообщил, что после ЧП следователи завели уголовное дело по статье «Халатность», сейчас они устанавливают причины случившегося и ищут виновных в этом происшествии.