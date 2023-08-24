Важное 24 августа 2023, 15:12 Власти назвали число пострадавших из-за наезда водителя на толпу в Калуге Министр Пахоменко: 10 человек пострадали из-за ДТП в центре Калуги Соцсети

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Серьезное ДТП произошло днем 24 августа в центре Калуги. В результате действий автомобилиста пострадали 10 человек. Об этом глава регионального Минздрава Константин Пахоменко заявил в своем Telegram-канале.

Авария случилась на улице Кирова.

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«Всего пострадали 10 человек, из них двое детей доставлены в Детскую областную больницу», — рассказал Пахоменко.

Скорая помощь доставила четырех взрослых в Областную клиническую больницу. Еще четыре человека получили медицинскую помощь на месте, они отказались ехать в медицинские учреждения. О случившемся уже высказался и губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«В Калуге произошло страшное ДТП. Водитель въехал на тротуар», — написал он.

Шапша уточнил, что один человек остается в тяжелом состоянии. Глава региона отметил, что на месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД. Все обстоятельства произошедшего уточняются.