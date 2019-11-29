Власти Москвы рассказали о семье девочки, которая покончила с собой

«Семья погибшей девочки на учете в субъектах профилактики семейного неблагополучия и учреждениях соцзащиты не состояла; за социальной помощью не обращалась. Характеризовалась как благополучная», — приводит агентство слова собеседника. В департаменте соцзащиты также добавили, что у ребенка была хорошая характеристика — она училась на одни пятерки.

Мать нашла переписку со взрослым мужчиной в смартфоне погибшей второклассницы Подробнее

26 ноября на севере Москвы восьмилетняя девочка свела счеты с жизнью. Ее мать рассказала «Московскому комсомольцу», что нашла в смартфоне дочери интимную переписку со взрослым мужчиной.

Все обстоятельства гибели ребенка выясняют следователи, возбуждено уголовное дело. В департаменте труда и соцзащиты Москвы выразили соболезнования близким погибшей девочки.