  • Власти Москвы рассказали о семье девочки, которая покончила с собой

    29 ноября 2019, 09:54

    Андрей Иванов

    Совершившая суицид московская второклассница была отличницей и жила в благополучной семье. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе столичного департамента соцзащиты населения.
    Власти Москвы рассказали о семье девочки, которая покончила с собой

    «Семья погибшей девочки на учете в субъектах профилактики семейного неблагополучия и учреждениях соцзащиты не состояла; за социальной помощью не обращалась. Характеризовалась как благополучная», — приводит агентство слова собеседника. В департаменте соцзащиты также добавили, что у ребенка была хорошая характеристика — она училась на одни пятерки.

    Мать нашла переписку со взрослым мужчиной в смартфоне погибшей второклассницы

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    26 ноября на севере Москвы восьмилетняя девочка свела счеты с жизнью. Ее мать рассказала «Московскому комсомольцу», что нашла в смартфоне дочери интимную переписку со взрослым мужчиной.

    Все обстоятельства гибели ребенка выясняют следователи, возбуждено уголовное дело. В департаменте труда и соцзащиты Москвы выразили соболезнования близким погибшей девочки.