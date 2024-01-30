Происшествия 30 января 2024, 13:58 Власти Москвы опровергли сообщения о взрыве на подстанции в Щербинке Короткое замыкание кабеля вызвало вспышки света на подстанции в Новой Москве

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Информация о каких-либо происшествиях на подстанции в Новой Москве, в том числе взрывах и возгораниях, не соответствует действительности. Опровержение опубликовала пресс-служба столичного Комплекса городского хозяйства (КГХ) в Telegram-канале.

Утром 30 января жители Щербинки и Подольска увидели в небе яркие желто-зеленые вспышки. Очевидцы предположили, что это было связано с аварией на подстанции на Симферопольском шоссе.

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«Все системы энергоснабжения города, включая трансформаторные подстанции и питающие центры, работают в штатном режиме, все потребители с напряжением», — заявили в пресс-службе КГХ.

По информации коммунальщиков, на опубликованном видео показаны кадры короткого замыкания кабеля. ЧП удалось оперативно устранить. Оно никак не повлияло на энергоснабжение жителей.

В пресс-службе Московских железных дорог добавили, что все подстанции, обеспечивающие энергоснабжением линии МЦД и радиальные направления, работают в штатном режиме.