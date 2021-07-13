Власти Москвы назвали причину массовой драки мигрантов в Кузьминках

Причиной массовой драки мигрантов у метро «Кузьминки» в Москве стал бытовой конфликт между приезжими, который произошел перед этим в Подмосковье. Об этом в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили «Интерфаксу».

Столичные власти заявили, что предтечей массовой драки стал бытовой конфликт, произошедший за несколько дней до этого в Московской области. Тогда пострадали три иностранца, которые обратились за медицинской помощью.

В мэрии расценивают случившееся как ЧП. Ситуацию держат на контроле власти и правоохранители. Обстоятельства выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Не исключено, что оно будет открыто по статье об экстремизме.

Массовая драка произошла у станции метро «Кузьминки» в ночь на вторник. В СМИ сообщали, что в ней принимали участие около 200–400 человек, предположительно, среди них были в основном приезжие из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. При этом более 100 подозреваемых уже были задержаны. Они являются выходцами из Средней Азии. Теперь им грозит выдворение из России.