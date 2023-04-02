Происшествия 02 апреля 2023, 13:50 Власти Мелитополя рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ Администрация Мелитополя: состояние одной из пострадавших при обстреле ВСУ крайне тяжелое РИА «Новости»

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Одна из пострадавших при обстреле Мелитополя со стороны ВСУ находится в крайне тяжелом состоянии, сообщила в Telegram-канале глава администрации города Галина Данильченко. По ее данным, всего ранены шесть человек.

«К сожалению, пострадали шесть человек, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь», — написала Данильченко.

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Она отметила, что ракеты выпустили «прицельно в гражданскую инфраструктуру». Последствия обстрела устраняют аварийные и экстренные службы. Идет работа над восстановлением электро- и газоснабжения.

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий лично контролирует ситуацию. Все аварийные службы перевели в режим повышенной готовности, информировал он в своем Telegram-канале. По его данным, есть попадания в тяговую подстанцию локомотивного депо.

Украинские боевики ударили по Мелитополю утром 2 апреля. Взрывы раздались сразу в нескольких районах города. При ударе использовались кассетные боеприпасы. Ранее сообщалось о пяти пострадавших.