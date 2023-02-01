Происшествия 01 февраля 2023, 22:04 Власти Мелитополя объяснили звук взрыва Администрация Мелитополя: звук взрыва в городе был вызван работой российской системы ПВО Pxhere

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Звук взрыва в Мелитополе связан с работой системы противовоздушной обороны ВС России. Об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

До этого власти Мелитополя сообщали о звуке взрыва, который слышали в городе.

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«По информации силовых ведомств, над городом отработала система ПВО ВС РФ. Город под надежной защитой», — сказано в сообщении городской администрации.

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что удары ВСУ по региону носят системный характер. Украинские боевики действуют по стратегическому плану, главная цель которого заключается в желании нарушить снабжение российских сил. В пример своих слов Рогов привел недавний удар по мосту под Мелитополем. Этот обстрел, как заметил он, нарушил пути снабжения как мирного населения, так и армии.

Как ранее предполагал Рогов, вероятно, этой весной украинские военные предпримут попытку контрнаступления. Ключевыми направлениями для атаки будут Бердянск и Мелитополь. Но, как заметил Рогов, все будет зависеть от того, где к этому времени будет линия фронта.