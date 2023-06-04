Происшествия 04 июня 2023, 18:27 Власти Мелитополя назвали причину мощного взрыва в городе Администрация Мелитополя объяснила звук взрыва уничтожением схрона ВСУ РИА «Новости»

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Взрыв, который жители Мелитополя слышали днем в воскресенье, 4 июня, вызван уничтожением схрона ВСУ. Об этом администрация города сообщила в своем Telegram-канале.

Власти города отметили, что в схроне нашли взрывчатые вещества, при их ликвидации прозвучал взрыв. Там добавили, что уничтожение проводилось с соблюдением всех норм безопасности.

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«Обстановка в городе спокойная», — оповестили в администрации.

ВСУ атаковали Мелитополь вечером 3 июня. В городе прогремело пять взрывов. Сработали системы ПВО, осколки сбитых ракет повредили жилые строения в дачном кооперативе поселка городского типа Мирный Мелитопольского района. Пострадали три человека.

По сообщениям СМИ, подразделения ВСУ предприняли попытку наступления на Запорожском направлении. Противник задействовал в атаке три бронегруппы, состоящих из танков и другой техники натовского образца. Попытка прорыва оказалась безуспешной, украинские подразделения остановили военные ВС РФ.