Происшествия 26 мая 2023, 22:54 Власти Мариуполя заявили об отсутствии пострадавших после ракетного удара по городу Мэр Мариуполя Моргун: жертв и пострадавших в результате обстрела ВСУ нет РИА «Новости»

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В Мариуполе в результате обстрела ВСУ никто не пострадал. Мэр города Олег Моргун сообщил в своем Telegram-канале, что разрушений городской инфраструктуры тоже нет.

Моргун подтвердил, что в вечером 26 мая ВСУ обстреляли город, выпустив по нему две дальнобойные ракеты.

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«На место выехали оперативные службы. К счастью, по предварительным данным, жертв, пострадавших и разрушений городской инфраструктуры нет», — отметил он.

Украинские войска применили две ракеты Storm Shadow, выпустив их по району у «Азовстали». Обстрел начался около 20:00.

Местные жители отмечали, что за несколько секунд до взрыва слышали свист ракет в небе. До этого сообщалось о взлете авиации ВСУ для нанесения ударов.

В Минобороны заявили, что за сутки российская ПВО сбила две крылатые ракеты Storm Shadow, ракету «Гром-2», 20 БПЛА и перехватила 10 снарядов РСЗО HIMARS.