Происшествия 28 августа 2023, 12:01 Власти Махачкалы сообщили о состоянии пострадавшего после нападения собак ребенка Власти Махачкалы: пострадавший из-за нападения собак находится в больнице РИА «Новости»

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Врачи обнаружили травмы у мальчика, на которого набросилась собаки в Махачкале. Он находится в больнице. Информация об этом появилась Telegram-канале администрации города.

«По первичной информации, ребенок сейчас находится в многопрофильной больнице, зафиксированы один укус, ссадины и царапины», — заявили власти.

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Представители мэрии уточнили, что специалисты из муниципального предприятия «Питомец» приедут на место происшествия. Они должны будут поймать бездомных животных, а потом отправить их на вакцинацию и стерилизацию.

Накануне стало известно, что около десять собак бежали за мальчиком в районе Редукторный в Махачкале. На кадрах видно, что ребенок успел прыгнуть в море, и это его спасло. Животные остановились на берегу, испугавшись воды. Прокуратура Дагестана начала проверку по факту случившегося.