Происшествия 03 мая 2023, 18:50 Власти Ленобласти опровергли новость о 6 подозрительных предметах возле ЛЭП Правительство Ленобласти опровергло сообщение о похожих на взрывчатку предметах возле ЛЭП evening_tao / Freepik

Читать 360tv в

Управление пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области опровергло новость о шести подозрительных предметах, напоминающих взрывные устройства, которые якобы нашли на территории линии электропередач (ЛЭП) в Гатчинском районе. Опровержение опубликовали на официальном сайте регионального правительства.

РИА «Новости» и другие СМИ ранее сообщили со ссылкой на власти Ленобласти, что похожие на взрывчатку предметы будто бы обнаружили в Сусанинском поселении в районе деревни Ковшово 3 мая. Подозрительные объекты якобы заметили росгвардейцы, когда осматривали территорию ЛЭП. После этих новостей пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти написала, что не располагает подобными сведениями.

Реклама

«Приносим извинения за поспешную публикацию неподтвержденной информации», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о подрыве опоры ЛЭП в Гатчинском районе. По словам губернатора, после этого происшествия следователи возбудили возбудили уголовное дело о диверсии.