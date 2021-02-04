Власти Ленинградской области объяснили, почему беременной пришлось рожать на улице у перинатального центра
Как сообщили «360» в комитете по здравоохранению Ленинградской области, ночью 4 февраля роженица с супругом приехали на личном автомобиле к центральным воротам перинатального центра в Гатчине. По их словам, охранник медицинского учреждения попросил мужа подъехать к другому входу в перинатальный центр, работающему на круглосуточный прием. В ночное время рожениц доставляют бригады скорой медицинской помощи.
«Сотрудники скорой помощи, оценив процесс родов как стремительный, оказали женщине необходимую помощь и приняли роды. Сразу после рождения мальчика пациентку с ребенком перевели в палату перинатального центра. Состояние мамы и малыша удовлетворительное, они здоровы», — уточняется в ведомстве.
Минувшей ночью стало известно, что беременная женщина родила около перинатального центра в Гатчине. Охранник, по сообщениям СМИ, не пустил в роддом приехавшую из Кировска роженицу. К этому времени у нее уже начались схватки. Она начала рожать на улице, прямо у забора медучреждения.