Власти Ленинградской области объяснили, почему беременной пришлось рожать на улице у перинатального центра

Власти Ленинградской области объяснили, почему беременную женщину не пустили в перинатальный центр в городе Гатчине через главный вход. Ворота медцентра были закрыты, поскольку была ночь. При этом врачи помогли женщине при родах.

Как сообщили «360» в комитете по здравоохранению Ленинградской области, ночью 4 февраля роженица с супругом приехали на личном автомобиле к центральным воротам перинатального центра в Гатчине. По их словам, охранник медицинского учреждения попросил мужа подъехать к другому входу в перинатальный центр, работающему на круглосуточный прием. В ночное время рожениц доставляют бригады скорой медицинской помощи.

«Сотрудники скорой помощи, оценив процесс родов как стремительный, оказали женщине необходимую помощь и приняли роды. Сразу после рождения мальчика пациентку с ребенком перевели в палату перинатального центра. Состояние мамы и малыша удовлетворительное, они здоровы», — уточняется в ведомстве.

Минувшей ночью стало известно, что беременная женщина родила около перинатального центра в Гатчине. Охранник, по сообщениям СМИ, не пустил в роддом приехавшую из Кировска роженицу. К этому времени у нее уже начались схватки. Она начала рожать на улице, прямо у забора медучреждения.