Власти Кузбасса ввели режим ЧС из-за трагедии на «Листвяжной»

В Кемеровской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за трагедии на шахте «Листвяжная», где 25 ноября погиб 51 человек. Об этом со ссылкой на распоряжение главы Кузбасса Сергея Цивилева написал ТАСС.

Кемеровский губернатор взял на себя руководство работой по ликвидации ЧС. Сейчас Цивилев находится на территории предприятия, где произошла авария. По распоряжению главы региона все местные органы, ответственные за предупреждение и устранение последствий трагедии на «Листвяжной», переведены в режим чрезвычайной ситуации.

Авария на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла 25 ноября. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Предположительно, причиной стал взрыв метана. В регионе объявлен трехдневный траур. Генпрокуратура ранее отчиталась, что по результатам проверки всех шахт в Кемеровской области было выявлено почти 450 различных нарушений.

Руководство шахты «Листвяжная» начало выплаты семьям погибших и пострадавших горняков. В общей сложности будет переведено порядка 300 миллионов рублей. Семьи жертв получат по два миллиона рублей, плюс по миллиону на каждого иждивенца погибшего.